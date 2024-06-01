"الجنائية الدولية أُسست من أجل السفاحين كبوتين".. كريم خان يكشف لـCNN عما قاله مسؤول أمريكي له

ماذا سيفعل بوتين تجاه أوكرانيا إذا فاز ترامب في الانتخابات؟ وزير الدفاع الأمريكي السابق يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا لقطات ومقاطع فيديو له خلال تكريم الممثل الأمريكي، ستيفن سيغال، ومنحه وسام الصداقة في مراسم بالكرملين، الخميس.

ومنح بوتين الوسام لسيغال على هامش مراسم تكريم عدد من الجنود والعسكريين والمحاربين القدامى، تقديرا لدوره في "تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي"، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام روسية.

وكان سيغال زائرًا منتظمًا لروسيا، وأصبح مواطنًا روسيًا في عام 2016، عندما حصل على جواز سفر روسي من فلاديمير بوتين شخصيًا. وعمل أيضًا "كممثل خاص" لوزارة الخارجية الروسية لدى الولايات المتحدة واليابان.

ويذكر أن بطل أفلام "الأكشن" السابق ابدى دعمه علنا لضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم ودعم غزوها لأوكرانيا، وزار منطقة دونباس المحتلة الصيف الماضي.