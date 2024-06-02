زيلينسكي من سنغافورة: الحرب مع روسيا ستطول والسبب دعم الصين

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(CNN)-- وقال الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، لإعلاميين في مؤتمر صحفي في سنغافورة إنه "مع دعم الصين لروسيا، ستستمر الحرب لفترة أطول".

وعندما سئل زيلينسكي عن عدم حضور الصين قمة السلام المقرر عقدها في سويسرا في يونيو، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام الدبلوماسيين الصينيين لعرقلة قمة السلام.

وكانت الصين قد أكدت، الجمعة، أنها لن تحضر قمة السلام الدولية في أوكرانيا والتي ستعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في الملخص الصحفي اليومي: "لا تزال هناك فجوة واضحة بين ترتيبات الاجتماع ومطالب الصين وأيضا التوقعات العامة للمجتمع الدولي، ويجد الجانب الصيني صعوبة في حضور الاجتماع وأبلغ الأطراف المعنية باعتباراته ومخاوفه".

وقالت الوزارة في بيان عقب المؤتمر الصحفي إن الصين تعتقد أن أي مؤتمر دولي للسلام يجب أن يحظى "باعتراف كل من روسيا وأوكرانيا ومشاركة متساوية من جميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".