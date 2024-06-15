أميرة ويلز تظهر علنا لأول مرة منذ تشخيص إصابتها بالسرطان

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(CNN)-- انضمت كاثرين أميرة ويلز، السبت، إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين على شرفة قصر باكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي، في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.

وظهرت العائلة الملكية البريطانية، السبت، في شرفة قصر باكنغهام.

وقد تم نقل أميرة ويلز، المعروفة أيضا باسم كيت، في عربة رسمية مع أطفالها الثلاثة من قصر باكنغهام إلى موكب حرس الخيالة لمشاهدة الحفل. وكان بالإمكان رؤيتها وهي ترتدي بروش فوج الحرس الأيرلندي، في إشارة إلى دورها كعقيد فخري لهم.

وبعد ذلك، شُوهدت العائلة لاحقا وهي تتابع الأحداث، بينما كان ويليام، أمير ويلز، يركب على ظهر حصان.

كما انتقل العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في عربة من قصر باكنغهام، مما أثار هتافات من الحشود المزدحمة أثناء شق طريقهما ببطء في المركز التجاري. ويشارك الملك من داخل عربة بدلا من ركوب الخيل هذا العام بسبب تشخيص إصابته بالسرطان.

وتجمع الحشود من جميع الأعمار على طول المركز التجاري لحضور الحدث. وارتدى بعض المتفرجين قبعات، بينما لوح آخرون بالأعلام. وكان بعضهم يغنون النشيد الوطني.

ويمثل ذلك لحظة مهمة في تعافي أميرة ويلز، كما يعتبر أول ظهور علني لها منذ يوم عيد الميلاد، قبل أسابيع من تشخيص إصابتها بالسرطان.