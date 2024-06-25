(CNN)-- غرقت كينيا في حالة من الفوضى، الثلاثاء، بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف مصحوبة بسقوط قتلى وسط اقتحام مبنى البرلمان وانقطاعات في خدمات الإنترنت.

وأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.

وشهدت المظاهرات، التي أشعل فتيلها مشروع قانون المالية 2024، تجمع المواطنين تحت شعار "7 أيام من الغضب"، حيث تواجه البلاد المزيد من أيام الاضطرابات.

واضطرت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان في البلاد الأسبوع الماضي. وقال بيان للرئاسة الكينية إن من بين الضرائب المعلقة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة بنسبة 2.5% على السيارات.

في هذه الأثناء، قٌتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون خلال احتجاجات نيروبي، الثلاثاء، بحسب بيان مشترك أصدرته عدة جماعات لحقوق الإنسان.

وقال البيان: "على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن الحق في التجمع سيتم حمايته وتسهيله، إلا أن احتجاجات اليوم تحولت إلى أعمال عنف". وأشار البيان إلى أن مراقبي حقوق الإنسان والمسؤولين الصحيين أبلغوا عن عدة حوادث انتهاك لحقوق الإنسان.

Credit: Luis Tato/AFP/Getty Images

صدر البيان من قبل منظمة العفو الدولية في كينيا، والجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون في كينيا، ومجموعة العمل لإصلاح الشرطة في كينيا.

وبحسب البيان، قُتل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص. وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصًا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي، وأربعة بالأعيرة المطاطية، وثلاثة بقذائف قاذفة.

وتواصلت شبكة CNN مع الشرطة الكينية للتعليق.

وذكر البيان أيضًا أن 21 شخصًا اختطفوا أو اختفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم إطلاق سراح بعضهم منذ ذلك الحين. وأضافت أنه تم أيضًا اعتقال 52 شخصًا على الأقل.

وأظهرت لقطات حية من قناة Citizen TV التابعة لشبكة CNN، أن قاعة مدينة نيروبي، وهي مكتب حاكم نيروبي، قد تم إحراقها وسط الاحتجاجات في كينيا.

ويمكن رؤية حريق مشتعل من خلال نافذة أرضية منخفضة، بينما ينبعث الدخان من النوافذ الأخرى أيضًا.

وبحسب قناة سيتيزن تي في، فقد شوهد بعض الأشخاص وهم يقومون بإزالة الأثاث، بما في ذلك الكراسي، من المبنى.

Credit: LUIS TATO/AFP via Getty Images

وفي وقت سابق من اليوم، سُرق الصولجان الاحتفالي أيضًا من البرلمان الكيني عندما اقتحم المتظاهرون المجلس.

وذكرت قناةKenya NTV التابعة لشبكة CNN أن المشرعين الكينيين الذين كانوا في مبنى البرلمان فروا عبر قناة تحت الأرض.

وفقًا لـ NTV Kenya، تم إجلاء المشرعين عندما هاجمت الشرطة المتظاهرين، وهربت إلى مبنى حكومي قريب.

وأفاد موقع مراقبة حركة الإنترنت، نت بلوكس، أن هناك "انقطاعًا كبيرًا" في الاتصال بالإنترنت في كينيا، الثلاثاء، في أعقاب الاحتجاجات.

وأفادت نت بلوكس أن ذلك "يأتي وسط حملة قمع مميتة من قبل الشرطة على المتظاهرين بعد يوم من ادعاء السلطات أنه لن يكون هناك تعطيلا للإنترنت".

وقالت نت بلوكس إن انقطاعات الإنترنت في كينيا أثرت أيضًا على الدول المجاورة، بما في ذلك بوروندي وأوغندا ورواندا.

وأضاف الموقع أن "الحادث من المرجح أن يحد من تغطية الأحداث على الأرض التي تقام فيها الاحتجاجات".