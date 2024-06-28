مقاطع فيديو "تلعثم" بايدن وردة فعل ترامب بمناظرة CNN تشعل تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات الرئيس الأمريكي الساعي لولاية ثانية، جو بايدن، خلال مناظرة CNN مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فجر الجمعة.

وأبرز نشطاء "تلعثم" بايدن في إجابات على عدد من الأسئلة في حين ألقى نشطاء الضوء على ردة فعل ترامب على ذلك والتي قال في أحدها: "أنا حقًا لا أعرف ما قاله في نهاية تلك الجملة، ولا أعتقد أنه يعرف ما قاله أيضًا".

ونشر نجل ترامب، دونالد ترامب الابن مقطع الفيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق كتب فيه رد والده.

ويذكر أن بايدن قال في ندوة لـCNN في فبراير 2020 إنه "في بعض الأحيان، عندما أجد نفسي متعبًا حقً، أجد نفسي متلعثمًا"، مضيفا: "لا علاقة للأمر بمعدل ذكائك. لا علاقة له بتركيبتك الفكرية". وتابع قائلا إنه يعتقد أن ذلك "جزء من الثقة" وأن عليه "التفكير وعدم التسرع".