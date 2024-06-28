فيديو لغة الجسد وتعابير الوجه بين بايدن وترامب بمناظرة CNN تثير تفاعلا

"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

ترامب: إسرائيل هي من تريد الاستمرار في الحرب.. وبايدن أصبح كفلسطيني سيئ وضعيف

بايدن بالمناظرة الرئاسية: حماس الطرف الوحيد الذي يريد استمرار الحرب.. وأمريكا أكبر داعمي إسرائيل في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ولقطات من لغة الجسد وتعابير الوجه لكل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن وسلفه دونالد ترامب خلال مناظرة CNN.

وأبرز نشطاء ملامح وجه بايدن خلال تصريح ترامب قائلا: "لدينا أكبر عدد من الإرهابيين يأتون إلى بلدنا الآن، الإرهابيون من مختلف أنحاء العالم وليس من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وحسب، وهذا الشخص (بايدن) تركها (الحدود) مفتوحة.."

وتداول نشطاء كذلك ردة فعل ترامب ولغة جسده عندما واجهه بايدن قائلا: "مارست الجنس مع ممثلة أفلام إباحية عندما كانت زوجتك حاملا".

وشن بايدن وترامب هجمات شخصية ضد بعضهما البعض أثناء مناظرتهما حول عدد من القضايا من الاقتصاد إلى الهجرة والإجهاض في أول مواجهة بينهما في الدورة الانتخابية لعام 2024.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات: