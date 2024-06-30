(CNN)-- اعترفت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في حفل لجمع التبرعات في لوس أنجلوس بأن أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة لم يكن "أفضل أوقاته"، لكنها جادلت بأنه أظهر تناقضا واضحا بينه وبين دونالد ترامب.

وفي اندفاعها الأخير للدفاع عن بايدن بعد مناظرة، الخميس، صورت هاريس ترامب على أنه "تهديد للديمقراطية" خلال تصريحاتها في حدث "لصندوق بايدن للنصر" استضافته في المقر الخاص للمخرج، روب راينر وزوجته ميشيل في برينتوود.

وشددت هاريس على أن مخاطر الانتخابات أعلى من أي وقت مضى وأوضحت أن "أيًا من ذلك لم يتغير بسبب يوم واحد في يونيو"، وروجت لسجل إدارة بايدن، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق الإنجاب للمرأة، وديون الطلاب، والرعاية الصحية.

وقالت مصادر متعددة إن أفراد عائلة بايدن سينضمون إلى الرئيس في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع لالتقاط صورة مخطط لها منذ فترة طويلة، في أعقاب أداء المناظرة الضعيف ضد ترامب والذي دفع حملته إلى حالة من الاضطراب والفوضى وإثارة حالة من التخبط على نطاق واسع بين الديمقراطيين.

وبينما من المتوقع أن تناقش الأسرة أحداث الأسبوع الماضي، أصر العديد من كبار المستشارين لشبكة CNN، السبت، على أن التجمع لم يكن يهدف إلى مناقشة ما إذا كان الرئيس سيبقى في السباق - حتى في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا هائلة من البعض للانسحاب، أكد مساعدو البيت الأبيض والحملة الانتخابية – والرئيس نفسه – منذ مناظرة، الخميس، أنه ليس هناك شك في أن بايدن سيبقى في السباق.