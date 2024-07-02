"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية، وأصدر تحذيرًا شديد اللهجة بشأن فترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف بايدن، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: "لا يوجد ملوك في أمريكا. كل واحد منا متساو أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة. (مع) قرار المحكمة العليا اليوم بشأن الحصانة الرئاسية، تغير ذلك بشكل جذري".

وتابع: "بالنسبة لجميع الأغراض العملية، لا توجد أي حدود تقريبًا لما يمكن أن يفعله الرئيس. إنه مبدأ جديد بشكل أساسي وسابقة خطيرة لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن حتى بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة".

وحذّر بايدن مرارًا وتكرارًا من أن حدود سلطة الرئيس الآن تقع فقط على الاختيارات التي يتخذها صاحب المنصب. وقال إن ترامب سيكون خطرًا في هذا المنصب.

وانتقد بايدن المحكمة قائلا إن الشعب الأمريكي سيتعين عليه الآن إصدار حكم على ترامب، قائلا: "الآن سيتعين على الشعب الأمريكي أن يفعل ما كان ينبغي للمحكمة أن تفعله وما لم تفعله: سيتعين على الأمريكيين إصدار حكم بشأن سلوك دونالد ترامب".

وتابع: "يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان اعتداء دونالد ترامب على ديمقراطيتنا في 6 يناير يجعله غير صالح لتولي منصب عام في أعلى منصب في البلاد... ولعل الأهم من ذلك هو أنه يجب على الشعب الأمريكي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعهد للرئيس مرة أخرى، برئاسة دونالد ترامب، وهو يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له وقتما يريد أن يفعل ذلك".

ويأتي تصريحات بايدن البارزة في لحظة حرجة لحملته حيث يحاول التغلب على المخاوف المستمرة بشأن عمره والتي تفاقمت بسبب أدائه في المناظرة الرئاسية التي جرت الخميس على شبكة CNN.