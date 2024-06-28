من المنتصر بين ترامب وبايدن؟ تفاعل وسجال بعد مناظرة CNN

ترامب: إسرائيل هي من تريد الاستمرار في الحرب.. وبايدن أصبح كفلسطيني سيئ وضعيف

ألف صحفي من 173 دولة يجتمعون في مقر CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتهت مناظرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب بتداول تكهنات وآراء حول هوية المنتصر الذي قدم أفضل أداء بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حين ذهب البعض إلى أن ترامب هو من انتصر في المناظرة وبدا أكثر تماسكا وتركيزا، إلا أن آخرين لفتوا إلى أن الفائز هو بايدن بأسلوبه "الناضج سياسيا" خلال المناظرة التي استضافتها CNN.

وانتهت المناظرة باحتفاء جمهوريين بأداء ترامب واعتباره متفوقا على بايدن في حين عبّر ديمقراطيون عن استيائهم من ضعف أداء بايدن.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي حول شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، تقاربا شديدا في السباق نحو البيت الأبيض، وذلك قبيل مناظرتهما على CNN.

ويعكس آخر تحديث لاستطلاعات الرأي التي تجريها وتجمعها CNN، والتي تتضمن استطلاعات الرأي الجديدة الصادرة الأربعاء من صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع "كلية سيينا"، بعد تحديث سابق للنتائج باستطلاع من جامعة "كوينيبياك"، منافسة حامية مع تقدم طفيف لترامب.