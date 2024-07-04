بايدن في تصريح جديد عن المناظرة الرئاسية: "ارتكبت خطأ"

تزايد الضغط على بايدن للانسحاب مع انهيار جدار الديمقراطيين حوله.. ولن تصدق تفسيره لأدائه الضعيف بالمناظرة

بايدن بعد المناظرة أمام ترامب: لم أعد أمشي بسهولة لكنني أعلم كيف أقول الحقيقة

"من الصعب مناظرة كاذب".. شاهد ما قاله بايدن للصحفيين عن ترامب

(CNN)-- اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأنه "ارتكب خطأ" خلال خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN الأسبوع الماضي، والتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع الإذاعي إيرل إنجرام: "لقد قضيت ليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي، كما تعلمون، لقد أخفقت لقد ارتكبت خطأ.. هذه 90 دقيقة على المسرح، انظروا إلى ما فعلته خلال 3 سنوات ونصف".

ويأتي اعتراف الرئيس الأمريكي بأنه "أخطأ" في هذه المقابلة الجديدة وسط تساؤلات حول مستقبله السياسي.

ويصر البيت الأبيض على أن بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي رغم ضغوط بعض الديمقراطيين.

وفي سياق متصل، ذكر إنجرام، في مقابلة مع إيريكا هيل من CNN أن بايدن "لا يُظهر علامات لرجل مستعد للاستسلام".