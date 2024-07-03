شاهد كيف جاء رد كل من بايدن وترامب عندما سُئلا عن عمريهما أثناء المناظرة الرئاسية

(CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن "لا يفكر على الإطلاق" في الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت جان بيير، خلال مؤتمر صحفي: "قطعاً لا. إنه يفهم أنه من العدل أن يطرح الناس هذا السؤال".

وتابعت جان بيير أنها شاهدت الرئيس يتجول في الجناح الغربي قبل أن تخرج إلى المنصة لحضور المؤتمر الصحفي، وأنه "يبدو رائعًا".

وتجنبت متحدثة البيت الأبيض الرد عندما سُئلت عما إذا كان هناك أي شيء من شأنه أن يغير حسابات الرئيس بشأن الانسحاب من السباق الرئاسي، وبدلاً من ذلك قالت إنها "لا تستطيع" تحديد الظروف التي من شأنها أن تغير رأي الرئيس.

وقالت جان بيير: "لا أستطيع أن أطرح شيئًا من شأنه أن يغير رأي الرئيس، لقد كان واضحًا للغاية".

في وقت سابق الأربعاء، أفادت شبكة CNN أن الرئيس اعترف سرًا بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى ما إذا كان بإمكانه إنقاذ محاولته لإعادة انتخابه للرئاسة، موضحًا لأحد مناصريه، الثلاثاء، أنه يفهم ما الذي سيدفعه إلى القبول بأن "الأمر لا ينجح".