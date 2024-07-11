مصادر تكشف لـCNN عن تراجع التبرعات لحملة بايدن

(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، الأربعاء، إن المانحين الديمقراطيين يشعرون بقلق عميق بشأن قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الاستمرار كمرشح للانتخابات الرئاسية.

وذكر أحد الخبراء الاستراتيجيين الديمقراطيين في حملة بايدن، لـ CNN::"كل شيء متجمد لأنه لا أحد يعرف ما الذي سيحدث، الجميع في وضع الانتظار والترقب"، مشيرا إلى أن المانحين يركزون بشدة على ما يفعله بايدن، بما في ذلك المقابلات والمؤتمرات.

وأوضحت المصادر أن المانحين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن ترشيح بايدن بعد أداءه الضعيف أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة التي نظمتها CNN .

يذكر أن الممثل جورج كلوني، الذي كان من بين أكبر الداعمين والمانحين لبايدن في هوليوود، دعا الرئيس الأمريكي إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، وذلك عبر مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وقال الخبير الاستراتيجي إن مقالة كلوني "ستكون مؤلمة".

وقال أحد جامعي التبرعات الديمقراطيين لشبكة CNN: "لقد تباطأت التبرعات الكبرى بشكل ملحوظ منذ المناظرة"، مضيفا أن التبرعات الصغيرة "تتقدم بوتيرة سريعة"، لكنه أشار إلى أن "الحملة واسعة جدا بحيث لا يمكن الاعتماد عليها على التبرعات الصغيرة وحدها".

وتواصلت CNN مع حملة بايدن للتعليق.

وقال مصدر آخر مقرب من جهود جمع التبرعات لشبكة CNN، إن الأموال الواردة "تنضب"، ووصف المانحين بأنهم "محبطون وقلقون للغاية".

ولقد حدث ذلك بالفعل في حملات جمع التبرعات التي أقيمت بعد المناظرة: فقد جمعت حملة جمع التبرعات التي أقيمت في منزل حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي بعد المناظرة 3.7 مليون دولار - أي أقل من نصف المبلغ الذي تم جمعه في حملة جمع التبرعات التي سبقت المناظرة والتي أقيمت في منزل حاكم ولاية فرجينيا السابق تيري ماكوليف في الأسبوع السابق للمناظرة .