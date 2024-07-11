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بيتر ويلش.. أول سيناتور ديمقراطي يدعو بايدن إلى الانسحاب من الانتخابات

العالم
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(CNN) -- أصبح السيناتور عن ولاية فيرمونت الأمريكية بيتر ويلش أول ديمقراطي يدعو الرئيس جو بايدن علنا إلى الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني.  

وذكر ويلش في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأربعاء، أنه "لا يعتقد أن بايدن هو أفضل مرشح للتغلب على الرئيس السابق دونالد ترامب".

وقال: "أفهم سبب رغبة الرئيس بايدن في الترشح لقد أنقذنا من دونالد ترامب ذات مرة ويريد أن يفعل ذلك مرة أخرى لكنه يحتاج إلى إعادة تقييم ما إذا كان هو المرشح الأفضل للقيام بذلك، ومن وجهة نظري فهو ليس كذلك."

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وبينما أشار إلى "احترامه الكبير" لبايدن، قال ويلش إن "المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر"، وحث بايدن "على وضعنا في المقام الأول، كما فعل من قبل".

وتأتي دعوة ويلش في أعقاب تصريحات للسيناتور الديمقراطي عن كولورادو مايكل بينيت، الثلاثاء، بأنه لا يعتقد أن بايدن قادر على الفوز بإعادة انتخابه، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد الدعوة للانسحاب الرئيس الأمريكي.

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