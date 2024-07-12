سجال بين ترامب وبايدن بتدوينات بعد زلة لسان الرئيس الأمريكي

بايدن بعد المناظرة أمام ترامب: لم أعد أمشي بسهولة لكنني أعلم كيف أقول الحقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دخل الرئيس الأمريكي، جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في سجال بأعقاب زلة لسان لبايدن بتصريح قال فيه: "لم أكن لأختار ترامب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا".

وعلق ترامب على زلة اللسان في تدوينة له على صفحته بمنصة تروث سوشال قائلا إن جو بايدن "بدأ مؤتمر ‘big boy’ الصحفي قائلا: لم أكن لأختار ترامب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا.. عمل رائع جو".

من جهته رد بايدن بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) مستشهدا بصورة لتدوينة ترامب، قائلا: "بالمناسبة: نعم، أعرف الفرق.. أحدهما مدعي عام والآخر مدان".

وأشاد بايدن في كلمته إلى تعامل نائبه كامالا هاريس مع الحقوق الإنجابية للمرأة في أعقاب قرار المحكمة العليا، وكذلك قدرتها على التعامل مع القضايا الكبيرة، وقال: "كانت شخصية من الدرجة الأولى في مجلس الشيوخ لقد كانت جيدة حقا".

وتعهد بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي، بينما دعا قيادات في حزبه الديمقراطي إلى الانسحاب على خلفية أداءه الضعيف خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN والتي واجه فيها ترامب.

وقال بايدن: "أعتقد أنني الشخص الأكثر تأهيلا للترشح للرئاسة لقد هزمته مرة وسأهزمه مرة أخرى"، في إشارة لترامب، وأضاف: "هناك طريق طويل لنقطعه في هذه الحملة ولذا سأستمر في المضي قدما".