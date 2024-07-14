دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما على استهداف الرئيس السابق، دونالد ترامب، بإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مؤكدا على أنه "لا مكان للعنف السياسي".

جاء ذلك في تدوينة لأوباما على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث قال: "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديمقراطيتنا. ورغم أننا لا نعرف بعد ما حدث بالضبط، ينبغي علينا جميعا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى خطير، وأن نغتنم هذه اللحظة لإعادة إلزام أنفسنا بالمدنية والاحترام في سياساتنا. ميشيل وأنا نتمنى له الشفاء العاجل".

وأصيب ترامب أعلى أذنه اليمنى وفقا لما نشره في تدوينة على صفحته بمنصة "تروث سوشال"، فجر الأحد، من قبل "قناص" كان يتمركز على أحد الأسطح خارج الحشد وفقا لمصادر أمنية.

وقال مستشارو ترامب إنه "في حالة جيدة" وأنه "يتطلع" إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل.