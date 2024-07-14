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تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي

العالم
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تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي
Credit: Jeff Swensen/Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، فجر الأحد، من قبل "قناص" يتمركز على أحد الأسطح خارج الحشد، وفقا لمصادر لـCNN، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات أولا بأول:

تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي
Credit: Anna Moneymaker/Getty Images)
تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي
Credit: Jeff Swensen/Getty Images)
تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي
Credit: Jeff Swensen/Getty Images)
تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي
Credit: Anna Moneymaker/Getty Images)
تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي
Credit: SAMUEL CORUM/AFP via Getty Images)

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