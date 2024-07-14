تحديث مباشر.. إطلاق النار على ترامب أمام حشد انتخابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، فجر الأحد، من قبل "قناص" يتمركز على أحد الأسطح خارج الحشد، وفقا لمصادر لـCNN، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات أولا بأول:

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images)

فيديو لحظة إطلاق النار على ترامب يشعل جدلا واسعا ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

Credit: Jeff Swensen/Getty Images)

أصيب ترامب بجروح في إطلاق نار في بتلر بولاية بنسلفانيا، وقال جهاز الخدمة السرية إن مسلحًا وعضوًا واحدًا على الأقل من الجمهور لقوا حتفهم، وأصيب اثنان آخران من الحاضرين بجروح خطيرة.

Credit: Jeff Swensen/Getty Images)

قال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي إنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذني اليمنى" ، وقال جهاز الخدمة السرية إن الرئيس السابق بخير بعد أن تم نقله من منصة التجمع والدماء على وجهه. وقال متحدث باسم ترامب إن ترامب “بخير” بعد “العمل الشنيع”.

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images)

قال جهاز الخدمة السرية إن مطلق النار أطلق عدة طلقات من "موقع مرتفع" خارج تجمع ترامب قبل أن يقتله العملاء، ويجري التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.

Credit: SAMUEL CORUM/AFP via Getty Images)