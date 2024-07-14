فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

(CNN)-- ادعى شاهد عيان يُدعى بن ماسر، أنه أخبر الضباط أنه رأى مسلحا يتحرك "من سطح إلى سطح"، قبل لحظات من محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، السبت.

وكان بن ماسر على طول خط السياج عندما رأى "الرجل يتحرك من سطح إلى سطح. وقال: "(أخبرت) ضابطا (أن مطلق النار المزعوم) كان على السطح"، بحسب قناة KDKA المتعاونة مع شبكة CNN.

وأضاف بن ماسر لقناة KDKA: "عندما استدرت للعودة إلى حيثما كنت، كان ذلك عندما بدأ إطلاق الرصاص، ثم كانت مجرد فوضى، وهربنا جميعا، وكان هذا هو الحال".

وحددت السلطات هوية المسلح المتورط في الهجوم على أنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما، والذي قُتل على يد عملاء الخدمة السرية في مكان الحادث بعد إطلاق النار.