وزير الدفاع الصيني: أي شخص يجرؤ على فصل تايوان عن البلاد "سينتهي به الأمر إلى تدمير نفسه"

(CNN)-- قال رئيس وزراء تايوان، تشو جونغ تاي، الأربعاء، إن تايوان مُستعدة لتحمل المزيد من المسؤولية تجاه الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بعد أن قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل دفاعها عنها.

وقال رئيس وزراء تايوان: "إن العلاقة بين تايوان والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كانت قوية للغاية. ونحن على استعداد لبذل المزيد من الجهد في إطار مسؤولياتنا المشتركة تجاه مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهذا من أجل دفاعنا عن أنفسنا لضمان أمننا".

وأشار تشو إلى أن تايوان زادت بشكل مطرد إنفاقها الدفاعي في السنوات الأخيرة. في أغسطس/آب 2023، اقترحت الحكومة التايوانية ميزانية دفاعية قياسية مرتفعة تبلغ 606.8 مليار دولار تايواني جديد (حوالي 20.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.5% عن العام السابق.

وفي مقابلة حصرية نشرتها "بلومبرج بيزنس ويك"، الأربعاء، قال ترامب إن تايوان يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل دفاعها.

وقال ترامب، وفقًا للنص الذي نشرته وسائل الإعلام: "يجب على تايوان أن تدفع لنا تكاليف الدفاع... تايوان لا تعطينا أي شيء". وأشار أيضًا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في الدفاع عن الجزيرة بسبب بُعدها، قائلاً: "تايوان تبعد 9500 ميل. إنها تبعد 68 ميلاً عن الصين".

واتهم ترامب أيضًا تايوان، التي تعد موطنًا لشركة TSMC العملاقة المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بالقضاء على صناعة الرقائق الأمريكية.

وقال ترامب: "لقد استولوا على ما يقرب من 100% من صناعة الرقائق لدينا... لم يكن ينبغي لنا أن نسمح بحدوث ذلك أبدًا. والآن نمنحهم مليارات الدولارات لبناء رقائق جديدة في بلدنا، وبعد ذلك سوف يأخذون ذلك أيضًا".

كان ترامب يشير إلى الاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة الأمريكية لمنح 6.6 مليار دولار لشركة TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، لمساعدتها في بناء ثلاثة مصانع في أريزونا.

وتنتج تايوان ما يقدر بنحو 90% من رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا في العالم، والتي تُستخدم لتشغيل كل شيء بدءًا من الهواتف الذكية وحتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى الضغط على شركة TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في تايوان، للتوسع خارج تايوان لتنويع قاعدة إنتاجها.

وعندما سألته شبكة CNN عما ستفعله الحكومة التايوانية إذا ضغطت واشنطن على تايوان لنقل بعض أبحاثها وتطويرها في مجال تكنولوجيا الرقائق إلى الولايات المتحدة، قال تشو إنه واثق من أن الاحتفاظ بهذه الموارد في الجزيرة هو أفضل مسار للعمل.

وأوضح تشو: "تتمتع تايوان بمواهب تكنولوجية جيدة جدًا وبيئة للبحث والتطوير والاستثمار. نحن واثقون من أن الحفاظ على البحث والتطوير للتقنيات المتطورة في تايوان هو الخيار الأفضل لهذه الشركات".