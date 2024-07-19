دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقطع فيديو له يتحدث مع امرأة وصفوها بأنها "تشبه" زوجته جيل، قبل أن تأتي الأخيرة وتصحبه بعيدا.

وأثار مقطع الفيديو المتداول تكهنات رودا مواقع التواصل الذين زعموا أن بايدن قد أخطأ واعتقد أن هذه هي زوجته في حين ذهب آخرون لتجديد الجدل حول صحة الرئيس الأمريكي وسط تداول العديد من زلات اللسان والتعليقات على الأداء "الضعيف" في المناظرة أمام منافسه، دونالد ترامب.

ويعود مقطع الفيديو المتداول إلى الرابع من يوليو الجاري خلال تقديم الرئيس الأمريكي "ميداليات الشرف" العسكرية في مراسم في البيت الأبيض، وقد نشرت صفحة البيت الأبيض مقطع فيديو للمراسم على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، كانت قد أعلنت في بيان، الخميس، ثبوت إصابة بايدن بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة، مضيفة أن الرئيس سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.