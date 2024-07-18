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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من طريقة صعود الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الطائرة الرئاسية بأعقاب إعلام إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأبرز نشطاء الأسلوب البطيء للغاية في صعوده للطائرة متسائلين عن سبب عدم ارتدائه كمامة واقية بعد إعلان إصابته بكورونا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، قد قالت في بيان، إنه ثبت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة، مضيفة أن بايدن سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.

ونقل البيان عن كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي قوله إن بايدن ظهرت عليه أعراض مثل سيلان الأنف والسعال، مع الشعور بالضيق، ونظرا لأنه لم يكن يشعر بالتحسن، تم إجراء اختبار له وكانت النتائج إيجابية، ولهذا سيعزل بايدن نفسه.