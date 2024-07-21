ماذا لو قرر بايدن التنحي في وقت متأخر؟.. شاهد ما سيحدث حينها

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(CNN)-- دعا مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، الرئيس جو بايدن إلى الاستقالة، بحجة أن أولئك الذين يحثونه على الخروج من السباق دون التنحي عن منصبه "منخرطون في مستوى سخيف من السخرية".

كتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت: "كل من يدعو جو بايدن إلى التوقف عن الترشح دون دعوته أيضًا إلى الاستقالة من الرئاسة، فهو منخرط في مستوى سخيف من السخرية. إذا كنت لا تستطيع خوض السباق، لا يمكنك الخدمة. يجب أن يستقيل الآن".

سبق أن قدم فانس هذه الحجة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك بصفته المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب فانس: "أصبحت نخب الحزب الديمقراطي وأبواقهم الإعلامية مهووسة الآن باستبدال بايدن... ولكن إذا لم يكن صالحًا للترشح للرئاسة، فهو بالتأكيد غير مناسب ليكون رئيسًا. إذا لم يترشح مرة أخرى، فعليه الاستقالة من منصب القائد الأعلى".

وخلال حديثه قبيل ظهور ترامب في تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان، دافع فانس عن ولائه للولايات المتحدة، بعد أن قالت نائب الرئيس كامالا هاريس إنه "سيكون مخلصًا لترامب فقط، وليس لبلدنا".

وقال فانس، في أول تجمع له مع ترامب منذ اختياره نائبًا له: "هناك بعض الأخبار السيئة في الواقع، نائبة الرئيس كامالا هاريس، إنها لا تحبني".

وأضاف فانس: "قالت كامالا هاريس شيئًا مفاده… ليس لدي أي ولاء لهذا البلد. حسنًا، لا أعرف يا كامالا، لقد خدمت في قوات مشاة البحرية الأمريكية وقمت ببناء مشروع تجاري. ماذا فعلت بحق الجحيم غير تحصيل الشيك؟"

ورفض فانس التقييم - الذي يقول إنه يأتي من وسائل الإعلام - بأن ترامب والأجندة الجمهورية "متطرفة" و"خطيرة".