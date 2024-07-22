بايدن في خطاب له: كامالا هاريس نائب عظيمة وبإمكانها أن تكون رئيسة للولايات المتحدة

"مرعوبة جدًا".. شاهد رد فعل كامالا هاريس عند سؤالها عن احتمال فوز ترامب بالرئاسة في 2024

نائب بايدن في البيت الأبيض.. من هي كامالا هاريس؟

(CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إنها "تتشرف" بالحصول على تأييد الرئيس جو بايدن وتعتزم "الفوز" بترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض السباق الرئاسي، في أول بيان علني لها منذ إعلان بايدن المفاجىء بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقالت هاريس: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به".

وصدر هذا البيان من جانب حملة بايدن - هاريس، وليس من البيت الأبيض.

وتعهدت كامالا هاريس "ببذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترامب وأجندته المتطرفة لمشروع 2025".

وأوضحت هاريس: "بهذا العمل الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأمريكي وبلدنا فوق كل شيء آخر".

وأشارت إلى أن هناك 107 أيام حتى يوم الانتخابات، وهو اعتراف بالفترة القصيرة جدًا من الوقت المتاحة لهاريس لتعزيز دعم حزبها. وقالت: "معا، سوف نقاتل. معًا سنفوز".

وأطلقت هاريس أول نداء مباشر لجمع التبرعات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي – وتوحيد أمتنا – لهزيمة دونالد ترامب وأجندته المتطرفة لمشروع 2025. إذا كنت معي، أضف تبرعًا الآن"، حسب منشور في موقع إكس.

ورغم أن هاريس حصلت على تأييد الرئيس، إلا أنها ليست مرشحة الحزب، وما إذا كانت ستترشح في النهاية أم لا، لم يتم تحديده بعد.

وخلال الفترة التي سبقت قرار بايدن، تواصل العديد من المانحين مع فريق هاريس بشكل استباقي للإشارة إلى أنهم سيكونون على استعداد لدعمها إذا ترشحت على رأس القائمة، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقالت مصادر لشبكة CNN: "تنفس أحد المصادر المشاركة في ذراع جمع التبرعات للحملة الصعداء بعد إعلان الرئيس جو بايدن أنه سينسحب من السباق. اتخذ الرئيس بايدن القرار الصحيح. الآن ستبدأ أموال المانحين الكبيرة في التدفق مرة أخرى".

وقال المصدر لشبكة CNN: "إن تصرفه المتفاني سينقذ جمهوريتنا"، مضيفًا أن استجابة المانحين كانت "إيجابية بشكل موحد".

وقال مصدر آخر مقرب من المانحين الديمقراطيين لشبكة CNN: "إنه سيل من المال".

وقال سناتور ولاية ديلاوير، كريس كونز، الحليف القديم لجو بايدن والرئيس المشارك لحملته، إنه يدعم نائب الرئيس كامالا هاريس لتحل محل الرئيس من أجل الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي.

ووصف كونز هاريس بأنها "زعيمة حقيقية"، وقال إنه "سعيد لأن الرئيس بايدن أيدها اليوم وأوضح الاتجاه الذي ينوي اتباعه باعتباره القائد الأعلى الأكثر احترامًا في حزبنا هذا الخريف. لقد كان مصممًا على التغلب على دونالد ترامب والتأكد من استمرار العمل الشاق الذي قام به هو وكامالا هاريس، في قيادة بلادنا خلال السنوات الأربع الماضية".

يأتي هذا في وقت هاجمت حملة ترامب هاريس، عقب خروج بايدن من السباق. وأصدر مديرا حملة ترامب، كريس لاسيفيتا وسوزي ويلز، بيانًا الأحد، هاجمتا فيه نائب الرئيس، وقالتا إنها ستكون "أسوأ بالنسبة لشعب أمتنا من جو بايدن".

وهاجمت حملة ترامب، بايدن ووصفته بأنه "محتال وعار على بلدنا"، وأن بايدن كان "ضعيفًا ومثيرًا للشفقة وغير كفؤ كزعيم".

وجاء في البيان: "خلال هذه الفترة بأكملها، جلست كامالا هاريس، مثلها مثل كل الديمقراطيين الآخرين في واشنطن، ولم تفعل شيئًا. إنهم جميعًا متواطئون مثل بايدن في تدمير أمتنا التي كانت عظيمة ذات يوم، ويجب طردهم جميعًا من مناصبهم".

وواصل البيان: "السؤال إذن لكامالا هاريس بسيط: مع العلم أن جو بايدن انسحب من الحملة بسبب حالته المتدهورة بسرعة، هل تعتقد هاريس أن شعب أمريكا آمن مع وجود جو بايدن في البيت الأبيض لستة أخرى".