ماذا لو قرر بايدن التنحي في وقت متأخر؟.. شاهد ما سيحدث حينها

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(CNN)-- كشف مسؤولون في البيت الأبيض والحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل إعلانه قراره بالانسحاب وعدم خوضه السباق أمام دونالد ترامب، من أجل ولاية رئاسية ثانية.

وأبلغ بايدن كبار أعضاء حملته وفريق البيت الأبيض أنه سينسحب من السباق الرئاسي قبل وقت قصير من نشر الرسالة، وفقًا لمسؤول كبير في البيت الأبيض. وقال المسؤول إن الرئيس كان يفكر في الأمر خلال اليومين الماضيين.

تأتي الأخبار التي تفيد بأن بايدن يتنحى عن حملة 2024 بمثابة مفاجأة في الوقت الفعلي للعديد من موظفي بايدن العاديين – في كل من البيت الأبيض والحملة الرئاسية. تحدثت CNN مع العديد من الموظفين الذين اكتشفوا ذلك عندما نشر الرئيس الرسالة في الساعة 1:46 مساءً بالتوقيت الشرقي على منصة إكس. وقال أحد مساعدي بايدن إن الإعلان ظل غير معروف.

وستكون هناك دعوة لجميع الموظفين لحملة بايدن وموظفي اللجنة الوطنية الديمقراطية في وقت لاحق الأحد، وفقًا لمصدر مطلع، الذي أضاف أن حملة سباقات الاقتراع للديمقراطيين ستستمر.

وقال مصدر آخر مطلع إن معظم موظفي حملة بايدن، بما في ذلك بعض كبار الموظفين، اكتشفوا الأمر من خلال منشور الرئيس على منصة إكس. وقد اكتشف كبار الموظفين ذلك في الدقائق التي سبقت نشره.

وقال أحد كبار مستشاري الحملة، إن الرئيس توصل إلى قراره النهائي بمغادرة السباق خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث استشار العائلة وكبار المستشارين عبر الهاتف.

ولم يعقد اجتماعًا شخصيًا نهائيًا مع كبار مديري حملته أو مستشاري البيت الأبيض أثناء تعافيه من فيروس كورونا في منزله الشاطئي في ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وقال مستشار حملة بايدن إنه "لم يكن مُتشبثًا"، لكنه كان يدرس جميع البيانات الواردة وأصبح مقتنعًا بأنه سيبعد احتمالية الفوز، وسيكون مصدر إلهاء وتعقيدًا لهزيمة منافسه دونالد ترامب.

ويأتي خروج الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أسابيع من القلق بشأن قدرة الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا على التحمل وقدراته العقلية.

كان هناك أيضًا الكثير من الشكوك حول قدرته على شن حملة فعالة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وحكم البلاد لمدة أربع سنوات أخرى. ومن المرجح أيضًا أن يثير قرار بايدن تساؤلات حول قدرته على القيام بمهام الرئاسة للفترة المتبقية من ولايته.

إنها المرة الأولى التي ينسحب فيها رئيس أمريكي من سباق إعادة الانتخاب منذ عقود، مما يستدعي قرار الرئيس ليندون جونسون بعدم الترشح لولاية ثانية كاملة في عام 1968 - على الرغم من أن قرار بايدن جاء بعد أشهر من شروعه في الحملة الانتخابية على نحو مختلف من إعلان جونسون عدم ترشحه.

ويعد ذلك أحدث تطور صادم وسط أجواء سياسية مشحونة للغاية، تضمنت محاولة اغتيال ترامب.

لكن حتى محاولة الاغتيال وتأثيرها المضطرب على السباق لن تتمكن من إيقاف فقدان الدعم الذي كان يواجهه بايدن بين الديمقراطيين في الكونغرس الذين أصبحوا مقتنعين بشكل متزايد بأن الهزيمة في نوفمبر/تشرين الثاني ستؤدي أيضًا إلى إفشال منافساتهم في الاقتراع السلبي أيضًا.

كان الرئيس السابق دونالد ترامب وصف بايدن بأنه "أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا"، وذلك خلال حديثه في مكالمة هاتفية مع شبكة CNN بعد دقائق من إعلانه انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

كما سخر ترامب من دعم بايدن لترشح نائب الرئيس كامالا هاريس للمنافسة على منصب الرئيس، وقال إن هزيمتها ستكون أسهل.