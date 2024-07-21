دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن، بأنه "أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا"، وذلك في مكالمة هاتفية مع شبكة CNN بعد دقائق من إعلانه انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال ترامب إنه يعتقد أن هزيمة نائب الرئيس كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن، الذي أعلن دعمه لخوضها السباق في مواجهة ترامب.

وفي منشور عبر شبكته الاجتماعية، "ترث سوشيال"، كتب ترامب: "جو بايدن المحتال لم يكن مناسبًا للترشح للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبًا للخدمة - ولم يكن كذلك أبدًا! ولم يصل إلى منصب الرئيس إلا بالكذب والأخبار الكاذبة وعدم الخروج من قبو منزله. كل من حوله، بما في ذلك طبيبه ووسائل الإعلام، كانوا يعلمون أنه غير قادر على أن يكون رئيسًا".

وأضاف ترامب: "والآن، انظروا إلى ما فعله ببلدنا، مع ملايين الأشخاص الذين يعبرون حدودنا، دون رادع أو فحص على الإطلاق، والعديد منهم من السجون والمصحات العقلية، وأعداد قياسية من الإرهابيين. سوف نعاني كثيرًا بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي سببه بسرعة كبيرة. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"

وأعلن بايدن، في بيان له الأحد، أنه لن يسعى إلى الترشح في الانتخابات من أجل إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، قائلا: "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".

وأشار بايدن إلى أنه سيدلي "بمزيد من التفاصيل حول قراري" في خطاب إلى الأمة هذا الأسبوع.

يأتي انسحاب بايدن بعد حملة ضغط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحابه، بعد أداء وُصف بأنه "كارثي" في ​​المناظرة الرئاسية لشبكة CNN، أمام ترامب، الشهر الماضي، مثيرًا مخاوف بشأنه مدى أهليته للحكم مع تقدمه في السن (81 عامًا).