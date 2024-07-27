عبارة كُتبت على قبعة حملها نتنياهو بجانب ترامب تشعل تفاعلا

هجوم لاذع من إيهود باراك ضد نتنياهو: حاول الإقناع بأنه مزيج بين تشيرشل ودوق ولينغتون ما يعني أن السنوار نابليون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشعلت قبعة حملها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يقف إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين ابرزا ما كُتب على مقدمتها وعبارة "النصر الكامل"، وهو ما سبق وتعهد به نتنياهو في الحرب ضد حركة حماس.

الصورة المتداولة نشرها نتنياهو على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق قال فيه: "شابات شالوم" مع العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

واستقبل ترامب نتنياهو وزوجته، سارة، في منتجع مارالاغو، بولاية فلوريدا، الجمعة، إذ قام بتقبيل سارة على خديها مرتين وصافح نتنياهو مصافحة حارة، وخلال اللقاء، قال ترامب إن نائب الرئيس كامالا هاريس “لم تحترم إسرائيل” في تصريحاتها للصحفيين بعد اجتماعها الخاص مع نتنياهو الخميس.

وصرّح ترامب لمذيعة CNN كريستين هولمز في منتجع مارالاغو: "أعتقد أن تصريحاتها افتقرت للاحترام" ، وتابع: "لم تكن لطيفة جداً فيما يتعلق بإسرائيل في الواقع لا أعرف كيف يمكن لشخص يهودي أن يصوت لها، لكن هذا يعود لهم".