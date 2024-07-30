ترامب يعلق على حفل افتتاح أولمبياد باريس

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إنه يعتقد أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، كان" وصمة عار".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية: "اعتقد أن حفل الافتتاح كان وصمة عار و فظيعا".

وتابع: "أنا منفتح للغاية لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان عارا، ولن نقيم مشهد العشاء الأخير، كما صوروه بالطريقة التي صوروها بها".

وجاء تعليق ترامب على عما وصفه بعض النقاد بأنه محاكاة ساخرة للوحة "العشاء الأخير" للفنان ليوناردو دافنشي، التي رسم فيها المسيح مع عدد من أتباعه، وكانت محط اهتمام تاريخي وديني كبير وتعتبر إحدى أشهر الأعمال الفنية التي قام بها دافنشي.

واعتذر منظمو أولمبياد باريس عن المشهد الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل الكنيسة الكاثوليكية والجماعات المسيحية.

وفي حين تعرض المشهد لانتقادات، فقد حظي حفل الافتتاح أيضًا بإشادة واسعة النطاق، حيث أشار بعض المستخدمين إلى أن المشهد كان يذكرهم بأعمال أخرى، مثل "وليمة الآلهة" ليوهان روتنهامر وجان بروغيل.