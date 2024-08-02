ردود فعل السجناء الروس بفيديو استقبال بوتين يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاستقبال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للسجناء المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل سجناء تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وأبرز النشطاء لحظات نزول السجناء وردود فعلهم لحظة الوصول إلى الأراضي الروسي واستقبالهم من قبل بوتين وعدد من المسؤولين الروس.

وجاءت عملية التبادل الكبرى نتيجة لسنوات من المفاوضات المعقدة خلف الكواليس التي شملت الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروسيا وألمانيا، مما أدى في النهاية إلى موافقة برلين على إطلاق سراح المطلب الرئيسي لموسكو، القاتل الروسي المدان فاديم كراسيكوف.

وجرى تبادل 8 أشخاص بما في ذلك كراسيكوف إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح 16 شخصًا كانوا محتجزين في روسيا، بينهم 4 أمريكيين. بالإضافة إلى ويلان وجيرشكوفيتش، تم إطلاق سراح الناقد البارز لبوتين فلاديمير كارا مورزا، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، والصحفية الروسية الأمريكية ألسو كورماشيفا.

وتعد تلك العملية أكبر عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة. وأشاد الرئيس جو بايدن بإطلاق سراح الأمريكيين أثناء وقوفه إلى جانب أفراد أسرهم في البيت الأبيض.