بعد "كمين فاغنر".. مالي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

بعد مقتل بريغوجين.. من يدير أعمال مجموعة "فاغنر" في جمهورية إفريقيا الوسطى؟

(CNN)-- قطعت مالي العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بعد أن قدمت كييف معلومات استخباراتية للمتمردين الماليين المتورطين في كمين ضد قوات مجموعة فاغنر في يوليو/تموز.

وقال المتحدث باسم الحكومة، العقيد عبد الله مايغا، في بيان تلفزيوني، الأحد: "إن الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي تدين عداء السلطات الأوكرانية التي لا تلاحظ أن مالي دعت دائمًا إلى تسوية سلمية للأزمة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا".

وقال أندريه يوسوف، ممثل جهاز الأمن الأوكراني، على التلفزيون الأوكراني في أواخر يوليو/تموز، إن "المتمردين تلقوا معلومات ضرورية، مما مكن من عملية عسكرية ناجحة ضد مجرمي الحرب الروس".

بعد الهجوم، ادعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن "كمينًا معقدًا" قضى على الرتل، مما أسفر عن مقتل 50 روسيًا وعدة جنود ماليين.