بعد عامين ونصف من الغزو الروسي.. أوكرانيا تحتفل بوصول مقاتلات إف-16 للبلاد

(CNN)-- تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطرد العدو من أراضي بلاده بعد أن تبين أن القوات الأوكرانية تسيطر على عشرات القرى الروسية ومساحات شاسعة من الأراضي بعد أسبوع من التوغل المفاجئ عبر الحدود الذي قامت به كييف.

أصبح حجم التوغل أكثر وضوحًا الاثنين عندما عقد بوتين اجتماعًا مع مسؤولين محليين من المناطق الحدودية، بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين الأمنيين والحكومة ومسؤولي إنفاذ القانون في روسيا.

أبلغ القائم بأعمال رئيس منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، بوتين أن 28 مستوطنة في منطقته أصبحت الآن تحت السيطرة الأوكرانية، مضيفًا أن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدم لمسافة 7.5 ميل (12 كيلومترًا) داخل المنطقة عبر امتداد يبلغ عرضه 25 ميلاً (40 كيلومترًا) من الحدود.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الأركان العامة للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، الاثنين، إن نحو 386 ميلا مربعًا (1000 كيلومتر مربع) من الأراضي الروسية أصبحت الآن تحت السيطرة الأوكرانية.

وقد أثار التقدم الأوكراني موجة كبيرة من عمليات الإجلاء من المناطق الحدودية. وقال سميرنوف إن 180 ألف شخص طُلب منهم الإخلاء، وأن 121 ألف شخص غادروا بالفعل.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود المجاورة في جنوب روسيا، إن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة كراسنوياروزسكي يتم نقلهم إلى أماكن أكثر أمانا.

وقال في بيان نشر على قناته الرسمية على تليغرام: "نعيش صباح مقلق - أنشطة معادية على حدود منطقة كراسنوياروزسكي. أنا متأكد من أن جيشنا سيفعل كل شيء للتعامل مع هذا التهديد. ولكن لحماية حياة وصحة شعبنا، بدأنا في نقل الأشخاص الذين يعيشون في منطقة كراسنوياروزسكي إلى أماكن أكثر أمانا".

وقال رئيس إدارة المنطقة أندريه ميسكوف في وقت لاحق إن نحو 11 ألف شخص من سكان منطقة كراسنوياروغسكي تم إجلاؤهم.

يُنظر إلى التوغل، الذي يؤثر الآن على منطقتين روسيتين، على أنه شيء من تغيير قواعد اللعبة في الصراع. هاجم الجيش الأوكراني في الماضي بانتظام أهدافًا داخل منطقة بيلغورود بطائرات بدون طيار وصواريخ، ولكن حتى الأسبوع الماضي لم تشن كييف أي توغلات برية رسمية عبر الحدود في العامين ونصف العام منذ بدء الحرب الشاملة.

ولا يزال مدى العملية غير واضح.

قالت مدونة عسكرية روسية مؤثرة تدعى ريبار، الاثنين، إن "القوات المسلحة الأوكرانية لا تخجل على ما يبدو من خطط لتوسيع تشكيلاتنا الدفاعية، وخلق أقصى عدد من نقاط التوتر، ومحاولة الاختراق في الشرق لقطع بيلغورود عن الشمال".

لم يعلق المسؤولون الأوكرانيون بعد على العمليات الحالية في بيلغورود، ولا تستطيع CNN تأكيد ادعاء مدونة ريبار بشكل مستقل.

يظهر مقطع فيديو تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع جنودًا أوكرانيين يحملون علمهم خارج نادٍ اجتماعي ريفي في بوروز، وهي قرية تقع في منطقة بيلغورود على بعد ميل واحد من الحدود الدولية.

وأفاد العديد من المدونين العسكريين الروس بمحاولة القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة معبر حدودي في منطقة بيلغورود صباح الاثنين، في المنطقة التي تقول السلطات الروسية إنها جاري إخلاؤها.

تواصلت شبكة CNN مع وزارة الدفاع الأوكرانية للتعليق.

كانت العملية، التي بدأت الثلاثاء الماضي، محاطة بالغموض. وظل المسؤولون الأوكرانيون صامتين لعدة أيام، رافضين التعليق على تقارير عن عمل القوات الأوكرانية داخل روسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخيرًا أن قوات كييف عبرت إلى روسيا، السبت، قائلاً في خطابه الليلي للأمة إن "أوكرانيا تثبت أنها تعرف حقًا كيف تستعيد العدالة وتضمن بالضبط نوع الضغط المطلوب - الضغط على المعتدي".

والسبب وراء الهجوم غير واضح أيضًا. كانت أوكرانيا تحت ضغط متزايد على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 600 ميل بينما تواصل موسكو هجومها البطيء والطاحن، وتتقدم ببطء نحو العديد من المدن والطرق المهمة استراتيجيًا في شرق أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا تستهدف توريتسك، وهي بلدة استراتيجية تقع شمال دونيتسك مباشرة. تقع توريتسك في الجنوب