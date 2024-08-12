روسيا تكشف عدد النقاط التي تسيطر عليها أوكرانيا في كورسك

بعد عامين ونصف من الغزو الروسي.. أوكرانيا تحتفل بوصول مقاتلات إف-16 للبلاد

(CNN) – قال أليكسي سميرنوف، القائم بأعمال رئيس المنطقة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لمناقشة الوضع في المنطقة الحدودية، إن أوكرانيا تسيطر على 28 نقطة داخل كورسك الروسية، مع دخول هجومها يومه السابع.

وبحسب سميرنوف، فإن الأوكران توغلوا داخل روسيا بعمق 12 كيلومترًا، ويبلغ عرض توغلهم على طول الجبهة 40 كيلومترًا.

وأضاف أنه تم إبلاغ 180 ألف مواطن روسي بالإجلاء من أجزاء من المنطقة، وتم نقل 121 ألفًا حتى الآن.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الخميس، أن وحدات من مجموعة القوات "الشمالية"، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "تواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سودجينسكي وكورينيفسكي في منطقة كورسك، المجاورة مباشرة للحدود الروسية- الأوكرانية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، منعت الإجراءات النشطة للوحدات التي تغطي الحدود الحكومية بالتعاون مع حرس الحدود ووحدات التعزيز والاحتياطي والضربات الجوية وقوات الصواريخ ونيران المدفعية، العدو من التقدم".