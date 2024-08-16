ترامب يعلق على تسريب وثائق حملته الانتخابية

بعد استلام "بوليتيكو" لآلاف الوثائق المسربة.. حملة ترامب تصدر بيانًا بتعرضها للاختراق من حساب مجهول

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد أن يرى ردا حكوميا على عملية اختراق وتسريب وثائق حملته الانتخابية، والتي ألقى باللوم فيها سابقا على إيران.

وعندما سُئل عن عملية الاختراق، رد ترامب على الصحفيين بأنه "غير سعيد بها والحكومة لا ينبغي لها أن تسمح بحدوث ذلك"، وأضاف: "نعم، لا أحب ذلك، هذا أمر سيئ، ولست سعيدا به، ولا ينبغي لحكومتنا أن تسمح بحدوث ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بأنه ينبغي أن تكون هناك حاجة إلى رد حكومي على الهجوم الإلكتروني، قال ترمب: "نعم، ينبغي أن يكون هناك رد".

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قال، في بيان، عقب عملية الاختراق إنه يحقق في الحادث، ولم تحدد الحكومة الأمريكية رسميا الجاني وراء الهجوم الإلكتروني.

وذكرت مصادر، لشبكة CNN، الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات والمحققين الآخرين يشتبهون في أن المتسللين تمكنوا من اختراق حساب البريد الإلكتروني الشخصي للعضو الجمهوري ووكيل ترمب روجر ستون.

وأثارت القرصنة، التي وقعت في يونيو/حزيران الماضي، تحركات مكثفة من قبل حملة ترامب ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشركة مايكروسوفت، التي رصدت محاولات الاختراق، لاحتواء القرصنة وتحديد ما إذا كان هناك تهديد أوسع نطاقا من إيران.