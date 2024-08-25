شاب سوري يسلّم نفسه معترفا بارتكاب هجوم الطعن بألمانيا.. الشرطة تؤكد لـCNN

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
لماذا قد تكون مطاردة منفذ هجوم الطعن بألمانيا صعبة؟ مراسل CNN يوضح
02:10
لماذا قد تكون مطاردة منفذ هجوم الطعن بألمانيا صعبة؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قالت الشرطة الألمانية في دوسلدورف لشبكة CNN، الأحد، إن شابا سورياً يبلغ من العمر 26 عاماً سلم نفسه واعترف بطعن وقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وقال مكتب المدعي العام الألماني وشرطة دوسلدورف في بيان مشترك إن "تورط هذا الشخص يخضع حاليًا لتحقيق مكثف".

ومضى البيان ليقول إنه في وقت سابق من يوم السبت، تم تفتيش ملجأ للاجئين في سولينغن وتم اعتقال المشتبه به على صلة بالحادث، ويعتبر الآن "شاهدًا".

وذكرت شبكة CNN في تقرير سابق أن الشرطة ألقت القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عامًا في ملجأ للاجئين في سولينغن على خلفية الهجوم، لكنها قالت إنه ليس المهاجم المزعوم.

قد يهمك أيضاً

الشرطة الألمانية تعلن اعتقال مشتبه به في هجوم بسكين في "مأوى للاجئين"

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.