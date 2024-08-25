(CNN)-- قالت الشرطة الألمانية في دوسلدورف لشبكة CNN، الأحد، إن شابا سورياً يبلغ من العمر 26 عاماً سلم نفسه واعترف بطعن وقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وقال مكتب المدعي العام الألماني وشرطة دوسلدورف في بيان مشترك إن "تورط هذا الشخص يخضع حاليًا لتحقيق مكثف".

ومضى البيان ليقول إنه في وقت سابق من يوم السبت، تم تفتيش ملجأ للاجئين في سولينغن وتم اعتقال المشتبه به على صلة بالحادث، ويعتبر الآن "شاهدًا".

وذكرت شبكة CNN في تقرير سابق أن الشرطة ألقت القبض على صبي يبلغ من العمر 15 عامًا في ملجأ للاجئين في سولينغن على خلفية الهجوم، لكنها قالت إنه ليس المهاجم المزعوم.