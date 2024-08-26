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أول رد فعل علني لترامب على اختيار والز مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.. استمع إلى ما قاله

(CNN)-- يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قوض جهود حملته للحفاظ على نفس القواعد في مناظرته نائب الرئيس كامالا هاريس الشهر المقبل. وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، يرغب فريق ترامب في كتم صوت الميكروفونات طوال المناظرة باستثناء المرشح الذي جاء دوره للتحدث، كما كانت الحال خلال المناظرة الأولى مع الرئيس جو بايدن.

ولكن بينما استهدف ترامب ما أسماه الشبكة "المتحيزة" مساء الأحد - حيث اشتكى من المراسل جوناثان كارل ولجنة من "كارهي ترامب" على منصته Truth Social - قال إنه يفضل بقاء الميكروفونات مفتوحة.

قال ترامب عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يريد كتم صوت الميكروفونات أثناء المناظرة عندما لا يتحدث المرشح: "اتفقنا على نفس القواعد، لا أعرف، لا يهم بالنسبة لي، أفضل أن تكون موجودة على الأرجح، لكن الاتفاق كان أنه سيكون كما كان في المرة الأخيرة".

كما ألقى ترامب مرة أخرى بظلال من الشك على ما إذا كان سيشارك في المناظرة.

وأضاف ترامب: "عندما نظرت إلى الخلاف حول ذلك، قلت، لماذا أفعل ذلك؟ دعونا نفعل ذلك مع شبكة أخرى. أريد أن أفعل ذلك".

من جانبها، طلبت حملة هاريس من شبكة ABC والشبكات الأخرى التي تسعى إلى استضافة مناظرة محتملة في أكتوبر/تشرين الأول، إبقاء الميكروفونات قيد التشغيل، وفقًا لمسؤول كبير في الحملة، مما يمثل تغييرًا عن مناظرة يونيو/حزيران عندما أرادت حملة بايدن آنذاك كتم صوت الميكروفونات إلا عندما يحين دور المرشح للتحدث.

وقال بريان فالون، كبير مستشاري حملة هاريس للاتصالات، في بيان: "لقد أخبرنا ABC والشبكات الأخرى التي تسعى إلى استضافة مناظرة محتملة في أكتوبر أننا نعتقد أن ميكروفونات المرشحين يجب أن تكون حية طوال البث الكامل".

وتابع فالون: "ما نعرفه هو أن مسؤولي ترامب يفضلون الميكروفون الصامت لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم يمكنه التصرف كرئيس لمدة 90 دقيقة بمفرده. ونحن نشك في أن فريق ترامب لم يخبر رئيسه حتى بهذا... لأنه سيكون محرجًا للغاية أن يعترفوا بأنهم لا يعتقدون أنه يستطيع التعامل مع نائب الرئيس هاريس دون الاستفادة من زر كتم الصوت".

وزعمت حملة ترامب أنه عندما وافقوا على مناظرة ABC مع هاريس، فقد وافقوا على نفس المبادئ التوجيهية للمناظرة السابقة.

وقال مستشار حملة ترامب، جيسون ميلر، في بيان: "كفى من الألعاب. لقد قبلنا مناظرة ABC بنفس الشروط تمامًا مثل مناظرة CNN"، مضيفا: "لقد طلب معسكر هاريس، بعد أن وافق بالفعل على قواعد CNN، مناظرة مُعدّة، مع ملاحظات وبيانات افتتاحية. قلنا لا تغييرات على القواعد المتفق عليها".

واعتبر ميلر أنه "من المثير للاهتمام أن هذا لم يظهر إلا الآن بعد أن بدأت حملة هاريس في إعداد المناظرة. حتى المتحدث باسم حملتهم قال إن الجدل حول المناظرات انتهى. من الواضح أنهم يرون شيئًا لا يحبونه".

وردت حملة هاريس على ادعاء ميلر بأنها كانت تسعى إلى أن يجلس المرشحون مع إمكانية الوصول إلى الملاحظات.

كان موقع بوليتيكو أول من أورد خبر النزاع حول قواعد الميكروفون.

تم الاتفاق رسميًا على مناظرة ABC في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن ترامب دعا مرارًا وتكرارًا إلى إعداد منقح، بما في ذلك مناظرة "جمهور الساحة الكامل" التي تستضيفها قناة فوكس نيوز.

ومع ذلك، انخرط كلا المرشحين في جلسات مناظرة تدريبية. وقال مساعدون إن هاريس من المقرر أن تزور جورجيا هذا الأسبوع، إلى جانب عدد محدود من محطات الحملة حيث تركز على الاستعدادات للمناظرة.

من جانبه، جند ترامب أحد منافسي هاريس السابقين في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020، النائب السابقة عن هاواي تولسي غابارد. كان لدى هاريس وغابارد العديد من الاشتباكات الكلامية خلال المناظرات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث انتقدت هاريس غابارد بسبب آرائها في السياسة الخارجية بينما انتقدت غابارد سجل هاريس في العدالة الجنائية.

وقال ترامب، الاثنين، إنه "لا يقضي الكثير من الوقت" في الاستعداد للمناظرة.

ورد ترامب عندما سأله أحد المراسلين حول كيفية استعداده للمواجهة مع هاريس: "أنا لا أقضي الكثير من الوقت في ذلك، أعتقد أنني طوال حياتي كنت أستعد للمناظرة".

وأوضح: "... في الأساس، عليك أن تكون حقيقيًا، كما تعلم، لا يمكنك حشر المعرفة في رأسك، ثلاثون عامًا من المعرفة في أسبوع واحد، لذا، كما تعلم، هناك القليل من التحضير للمناظرة ولكنني كنت أفعل ذلك دائمًا بنفس الطريقة تقريبًا، وعليك أن تعرف موضوعك وأعتقد أنني أعرف موضوعي، أعتقد أنني أعرفه أفضل من أي شخص آخر".