بعد استلام "بوليتيكو" لآلاف الوثائق المسربة.. حملة ترامب تصدر بيانًا بتعرضها للاختراق من حساب مجهول

أول رد فعل علني لترامب على اختيار والز مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.. استمع إلى ما قاله

(CNN)-- رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خطاب نائب الرئيس، كامالا هاريس، الخميس، في المؤتمر الوطني الديمقراطي بصورة مباشرة خلال إلقائها الخطاب عبر صفحته على منصة "تروث سوشال".

ونشر ترامب قائلا: "هل تتحدث عني؟"، مضيفا في تتابع تدوينات سريع، منتقدًا خطاب هاريس، قائلاً: "كثير من الحديث عن الطفولة"، و"قالت الكثير من عبارة ’شكرًا لك‘، بسرعة كبيرة جدًا".

وتساءل ترامب مرارًا وتكرارًا عن سبب عدم إنجاز هاريس بالفعل للمقترحات السياسية التي طرحتها كجزء من حملة إعادة انتخابها أثناء عملها كنائب للرئيس.

وكتب ترامب: "قالت: سترسم طريقًا جديدًا للمضي قدمًا، لكن مرت ثلاث سنوات ونصف، ولم تفعل شيئًا سوى الأذى!".. كما عارض أيضًا وصف هاريس لمشروع 2025، والذي حاول الرئيس الأمريكي السابق مرارًا وتكرارًا أن ينأى بنفسه عنه.