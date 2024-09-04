بايدن يندد بالهجوم الروسي "الأكثر دموية" على أوكرانيا هذا العام

شاهد ما تسببت به ضربة روسية ضخمة من أضرار بالغة على أوكرانيا

غارات روسية تضرب عدة مدن بأوكرانيا مع بدء العام الدراسي الجديد

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم الروسي الأكثر دموية على أوكرانيا هذا العام بأنه "تذكير مأساوي بمحاولات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المستمرة والفظيعة لكسر إرادة شعب حر".

وقال بايدن، في بيان، الثلاثاء: "ضربت صواريخ روسية منشأة تدريب عسكرية ومستشفى في مدينة بولتافا الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة العشرات، أنا أدين هذا الهجوم المؤسف بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف منذ بدء الغزو الروسي قبل عامين ونصف "وقف شعب أوكرانيا بلا انحناء، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك توفير أنظمة الدفاع الجوي والقدرات التي يحتاجون إليها لحماية بلادهم".

وتابع: "لا تخطئوا: لن تنتصر روسيا في هذه الحرب، سينتصر شعب أوكرانيا، وفي هذا اليوم المأساوي، وفي كل يوم، تقف الولايات المتحدة معهم".

ووفقا لمكتب المدعي العام في أوكرانيا، أسفرت الضربة الروسية عن مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، مع تضرر مبان سكنية.