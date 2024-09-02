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(CNN)-- شنت روسيا هجمات جديدة على أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، الاثنين، بعشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وطائرات هجومية بدون طيار، مع عودة الأطفال إلى المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "تبدأ أوكرانيا عاما دراسيا جديدا، رغم الحرب وكل التحديات".

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الضربات التي تم شنها في وقت مبكر الاثنين، استهدفت العاصمة، وكذلك منطقتي خاركيف وسومي الشرقية، وشملت مزيجا من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وطائرات بدون طيار هجومية.

وأُصيب شخصان على الأقل في كييف، أحدهما في المستشفى، وتضررت مبان غير سكنية، وفقا لما أعلن سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف.

ومن جانبه، قال أوليه سينيوبوف، قائد القوات الإقليمية في خاركيف، على تيليغرام، إن شخصا آخر أصيب في مدينة خاركيف بسبب هجوم بطائرة مسيرة على منطقة كييفسكي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها رصدت 58 "هدفا جويا" بما فيها 35 صاروخا مختلفة الأنواع، و23 طائرة بدون طيار هجومية. وأضافت أنه تم تدمير 9 صواريخ باليستية و13 صاروخ كروز، و20 طائرة مسيرة هجومية.

وأوضح بوبكو أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر "أكثر من عشرة صواريخ كروز ونحو عشرة صواريخ باليستية"، بالإضافة إلى طائرة مسيرة هجومية في المجال الجوي للعاصمة كييف.

وأعرب زيلينسكي، الاثنين، عن امتنانه "لكل من جعل العام الدراسي ممكنا"، بمن في ذلك المعلمون والذين يساعدون في الدفاع عن أوكرانيا.

وكتب قائلا: "كل مدارسنا ومؤسسات التعليم العالي التي تعمل اليوم، هي شهادة على صمود شعبنا وقوة أوكرانيا".