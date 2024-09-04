هل أمريكا تشعر بخيبة أمل لعدم اعتقال منغوليا لبوتين؟.. مسؤول يجيب

بوتين يعزز علاقاته مع آسيا.. تعرف على الأماكن التي زارها والأسباب التي دفعته إلى ذلك

"الجنائية الدولية أُسست من أجل السفاحين كبوتين".. كريم خان يكشف لـCNN عما قاله مسؤول أمريكي له

(CNN)-- دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، منغوليا إلى"الوفاء بالتزاماتها الدولية وتوضيح دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها" مع استضافتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في إفادة صحفية: "لا نعتقد أن أي دولة ينبغي أن تمنح بوتين منصة للترويج لحربه العدوانية ضد أوكرانيا".

ومنغوليا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، وأشار الكرملين قبل سفر بوتين إلى أنه غير قلق بشأن خطر الاعتقال.

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن منغوليا لم تعتقل بوتين، قال ميلر: "نحن نتفهم تماما الموقف الصعب الذي تواجهه منغوليا"، وأضاف في إشارة إلى موقعها بين روسيا والصين: "إنها دولة أصغر بكثير بين جارتين".

وتابع: "نتطلع إلى مواصلة دعم منغوليا، لكننا نعتقد أنه من المهم أن تفي بالتزاماتها الدولية، ومن المهم إذا تواصلت مع روسيا أن توضح أنها تدعم سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".