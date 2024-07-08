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(CNN)- طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاثنين، من رئيس وزرائه غابرييل أتال البقاء في منصبه في الوقت الحالي، وفقا لقصر الإليزيه الرئاسي.

وقدم أتال استقالته لكن ماكرون رفض قبولها.

وقال الإليزيه إن الرئيس ماكرون طلب من أتال البقاء في منصبه "في الوقت الحالي لضمان استقرار البلاد".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، أعلن عن عزمه تقديم استقالته للرئيس الفرنسي، صباح الاثنين، وذلك في خطاب ألقاه خارج مكتب رئيس الوزراء مساء الأحد، بعد النتائج المتوقعة للانتخابات والتي جعلت حزبه ثاني أكبر حزب في البرلمان الفرنسي.