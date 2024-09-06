(CNN)-- بعد 12 أسبوعا في الفضاء، من المقرر أن تعود مركبة الفضاء بوينغ ستارلاينر أخيرا إلى الوطن من محطة الفضاء الدولية في 6 سبتمبر/أيلول الجاري - وإن كان ذلك بدون طاقمها المكون من شخصين.

وستنفصل المركبة الفضائية المتعثرة عن المختبر المداري حوالي الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وستقضي حوالي ست ساعات في المناورة أقرب إلى الوطن قبل الهبوط حوالي منتصف الليل في محطة وايت ساندز الفضائية في نيو مكسيكو.

وإذا سارت كل الأمور وفقا للخطة، ستهبط ستارلاينر تحت المظلات في وايت ساندز، بنيو مكسيكو بعد بضع دقائق من منتصف ليل السبت. ولا يزال من الممكن أن يؤدي الطقس أو أي مخاوف فنية إلى تأخير الانفصال أو الهبوط.

وسيبقى رائدا الفضاء اللذان كانا على متن ستارلاينر إلى محطة الفضاء في 5 يونيو/حزيران الماضي، بوتش ويلمور وسوني ويليامز، على متن المختبر المداري حتى فبراير/شباط 2025، حتى عودتهما على متن مركبة فضاء سبيس إكس كرو دراغون، التي بنتها شركة سبيس إكس المنافسة لبوينغ.

وأعلنت وكالة ناسا في 24 أغسطس/آب الماضي، أن الخبراء كانوا قلقين من تسرب الغاز، والمشكلات المتعلقة بنظام الدفع الخاص بكبسولة ستارلاينر، مما دفع وكالة ناسا إلى تأكيد أن المركبة الفضائية ليست آمنة بما فيه الكفاية لإنهاء مهمتها مع وجود الطاقم على متنها.

وستقدم وكالة ناسا تغطية مباشرة لمغادرة مركبة ستارلاينر الفضائية غير المأهولة التابعة لشركة بوينغ من محطة الفضاء الدولية في طريق عودتها إلى الأرض، مستهدفة الهبوط بمحطة وايت ساندز الفضائية، في نيو مكسيكو، بعد منتصف الليل بالتوقيت الشرقي في 7 سبتمبر/أيلول. وستقدم شبكة CNN بثا مباشرا متاحا من وكالة ناسا.