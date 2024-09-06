(CNN)-- أظهرت التشريح الأولي لجثث أربعة من الضحايا السبعة الذين لقوا حتفهم عندما غرق يخت فاخر في عاصفة في إيطاليا الشهر الماضي، أنهم ماتوا بسبب "الغرق الجاف"، وفقا للسلطات.

وقال متحدث باسم محامي قبطان اليخت "بايزي"، التي غرقت قبالة ساحل ميناء بورتيتشيلو في صقلية، إن هذه الظاهرة، المعروفة أيضًا باسم "الغرق غير النمطي"، تعني عدم وجود ماء في رئتيهم أو القصبات الهوائية أو المعدة.

ولا توجد حالة "غرق جاف" مقبولة طبيًا - تُستخدم أحيانًا "الغرق الجاف" أو مصطلحات أخرى مثل الغرق الثانوي أو الغرق المتأخر لوصف المرضى الذين ساءت حالتهم بعد إنقاذهم من الغرق أو الذين كان لديهم القليل جدًا من الماء في الرئتين. ومع ذلك، أوصت منظمة الصليب الأحمر الأمريكية وغيرها من المنظمات الصحية بعدم استخدام المصطلحات؛ وتقول إن الناس قد يتعرضون لتأثيرات صحية بعد وجودهم في الماء، لكن الأمر ليس مثل الغرق.

ويشير سبب وفاة الضحايا الأربعة الأوائل إلى أنهم عثروا على فقاعة هواء في المقصورة التي عثر فيها على جثث خمسة من الضحايا، واستهلكوا كل الأكسجين قبل أن يتحول الجيب الهوائي إلى مادة سامة بسبب ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال مسؤولون إن تشريح جثث المحامي الأمريكي كريس مورفيلو وزوجته نيدا مورفيلو والمصرفي في بنك مورغان ستانلي جوناثان بلومر وزوجته آن إليزابيث جوديث بلومر تم إجراؤه، الأربعاء، في معهد الطب الشرعي بمستشفى باليرمو متعدد التخصصات.

ومن المتوقع أن يتم، الجمعة، تشريح جثة عملاق التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا، ولم يتم تحديد موعد بعد لتشريح جثة ريكالدو توماس، رئيس الطهاة على متن السفينة، بسبب صعوبة الوصول إلى عائلته في أنتيغوا.