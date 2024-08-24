(CNN)-- قال مسؤول في خفر السواحل الإيطالي، الجمعة، إنه تم انتشال الجثة التي يعتقد أنها جثة هانا لينش، ابنة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، والبالغة من العمر 18 عاما، من حطام اليخت الفاخر الذي غرق قبالة صقلية هذا الأسبوع.

وشاهد فريق CNN على الأرض غواصين يحملون كيس الجثث الأخير من قارب الإنقاذ إلى ميناء بورتيتشيلو، مما أنهى عملية البحث التي أجرتها السلطات الإيطالية لمدة خمسة أيام عن ضحايا حطام السفينة.

ومع وجود الحطام على عمق 50 مترًا تقريبًا (160 قدمًا) تحت الماء، لم يكن أمام الغواصين سوى حوالي 12 دقيقة للوصول إلى الموقع واستكشاف كبائنه قبل الاضطرار إلى الظهور مرة أخرى، مما يعقد جهودهم لجلب الجثث السبع إلى الشاطئ.

وبعد انتشال 6 جثث من الحطام خلال الأيام الأربعة الماضية، كانت جثة لينش هي آخر جثة تبحث عنها السلطات الإيطالية. وقال مسؤول بوزارة الداخلية الإيطالية لرويترز إنه تم انتشال جثة والدها مايك لينش والتعرف عليها، الخميس.

وغرقت السفينة التي ترفع العلم البريطاني، وعلى متنها 22 راكبا وأفراد الطاقم، الاثنين، بعد أن انقسم صاريها، أحد أطول الصواري في العالم، إلى نصفين خلال عاصفة عنيفة، انقذ بعدها 15 شخصًا، الاثنين، وتم انتشال جثة واحدة، يُعتقد أنها تلك التي كانت على متن السفينة للطاهي ريكالدو توماس.

وأبلغ في بداية الأمر عن فقدان 6 ركاب آخرين هم: لينش وابنته؛ ومدير مورغان ستانلي الدولي، جوناثان بلومر وزوجته جودي بلومر؛ والمحامي الأمريكي البارز كريس مورفيلو وزوجته نيدا مورفيلو.