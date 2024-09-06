ما رد البيت الأبيض على تصريحات بوتين عن كامالا هاريس؟

بوتين يعزز علاقاته مع آسيا.. تعرف على الأماكن التي زارها والأسباب التي دفعته إلى ذلك

(CNN)-- نأى البيت الأبيض بنفسه تماما عن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زعم دعم ترشيح نائب الرئيس كامالا هاريس، الخميس، وطلب من بوتين "التوقف عن الحديث عن الانتخابات والتدخل فيها".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "يتعين على بوتين التوقف عن الحديث عن فترة انتخاباتنا، ولا ينبغي له أن يفضل أي شخص بطريقة أو بأخرى".

وأضاف: "الشعب الوحيد الذي يجب أن يكون له الحق في تحديد من هو الرئيس القادم للولايات المتحدة هو الشعب الأمريكي، وسنكون ممتنين للغاية إذا توقف بوتين عن الحديث عن انتخاباتنا والتدخل فيها".

وتأتي تصريحات كيربي بعد يوم واحد من إعلان إدارة جو بايدن عن مجموعة شاملة من الإجراءات لمعالجة الجهود الرئيسية التي تدعمها الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الكشف عن التهم الجنائية ضد مواطنين روسيين، وفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات، ومصادرة 32 نطاقًا على الإنترنت.

وكان بوتين قال، الخميس، إن روسيا تدعم هاريس، وأضاف في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: "بايدن هو المفضل لدينا، ولكن تم إبعاده من السباق وأوصى جميع مؤيديه بدعم هاريس حسنا، سنفعل ذلك سندعمها"، وتابع: "إنها تضحك بشكل معبر وهذا يعني أنها بخير".