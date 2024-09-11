أول رد فعل لترامب بعد مناظرة هاريس

(CNN)-- سعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الفور إلى تحويل المناظرة ضد كامالا هاريس، فجر الأربعاء، إلى فوز متسائلا عما إذا كان سيشارك في مناظرة ثانية.

وقال ترامب في "غرفة الانتظار"، في محادثات مع الصحفيين: "أعتقد أنها كانت أفضل مناظرة قمت بها على الإطلاق"، وتابع أن هاريس "تريد القيام بواحدة أخرى لأنها تعرضت للضرب الليلة لكنني لا أعلم إذا كنا سنقوم بواحدة أخرى".

وكان فريق هاريس قد دعا على الفور عقب انتهاء المناظرة لإجراء مناظرة ثانية. وقالت حملة ترامب إنه وافق على إجراء مناظرة على شبكة إن بي سي في 25 سبتمبر/أيلول.

وكان فريق هاريس سعيد بكيفية سير المناظرة مع دونالد ترامب، حيث قال مستشارو حملة هاريس لشبكة CNN طوال وبعد المناظرة إنهم شعروا أن نائب الرئيس أظهرت سيطرة قوية على القضايا؛ سلمت الرسائل التي كانت تأمل في توصيلها حول القضايا المحورية مثل الحقوق الإنجابية والاقتصاد والسياسة الخارجية؛ والجدير بالذكر أنها نجحت في التغلب على ترامب - أكثر من مرة.