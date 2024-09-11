حلق أذن كامالا هاريس بمناظرة ترامب يشعل مزاعم نظريات مؤامرة و"غش"

مؤرخة رئاسية لـCNN: هاريس قد تقلب الأمور إذا تحدث ترامب عن هذه المسألة بالمناظرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لنائب الرئيس، كامالا هاريس خلال مناظرتها للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والحلق (قراط الأذن) الذي كانت ترتديه.

وأثار نشطاء مزاعم بأن الحلق هذا هو من الإصدارات التكنولوجية الجديدة وأنه يحتوي على سماعة أذن يمكن لحملتها التواصل معها خلال المناظرة واصفين تلك الادعاءات بأنها "غش".

وكانت شبكة ABC News قد أعلنت رسميًا عن 7 قواعد للمناظرة الرئاسية مشيرة إلى أن كلا المرشحين اتفقا على الشكل، وتعكس قواعد ABC، التي تمت مشاركتها لأول مرة مع الحملتين الشهر الماضي، إلى حد كبير شكل المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة CNN في يونيو بين ترامب والرئيس جو بايدن.

ووفقا للشروط فإنه "يتم كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما يتحدث الخصم، وتجرى المناظرة من دون جمهور، ولا يُسمح للمرشحين بكتابة الملاحظات، ولا يمكن لأي موظف زيارتهما خلال الاستراحتين الإعلانيتين، ولا يجوز للمرشحين طرح الأسئلة على بعضهما البعض، وسيحصل المرشحان على إجابات للأسئلة مدتها دقيقتان، وتفنيدات مدتها دقيقتان، ودقيقة إضافية للمتابعة أو التوضيحات أو الردود".

وفقًا لـ ABC News، فاز ترامب بقلب العملة الافتراضية لتحديد موضع المنصة وترتيب البيانات الختامية أثناء المناظرة. اختار ترامب تقديم البيان الختامي الأخير، واختارت هاريس موقع المنصة المناسب على الشاشة.