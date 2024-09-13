"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

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"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

علق جيك تابر مذيع شبكة CNN على المناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، وانتقد تابر تهرب المرشحين من الإجابة بشكل مباشر على عدة أسئلة خلال المناظرة.

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