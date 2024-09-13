"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريسالعالمنشر الجمعة، 13 سبتمبر / ايلول 2024علق جيك تابر مذيع شبكة CNN على المناظرة بين نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترامب، وانتقد تابر تهرب المرشحين من الإجابة بشكل مباشر على عدة أسئلة خلال المناظرة.قد يهمك أيضًا.. مصطلحات مفاجئة يبحث الناس عنها بشأن ترامب على "غوغل".. تعرف عليهاحملة هاريس تعلن عن حجم التبرعات بعد مناظرة ترامب: 47 مليون دولار في يومكامالا هاريس ترد على رفض ترامب المشاركة في مناظرة ثانيةقراءة المزيدأمريكاأوكرانياجو بايدندونالد ترامبغزةكامالا هاريس