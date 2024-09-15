بعدما أيدت كامالا هاريس.. ترامب: "أكره تايلور سويفت"

زيلينسكي يكشف لـCNN تفاصيل مكالمة هاتفية مع ترامب قبل شهرين.. ماذا دار بينهما؟

"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

"أخبرني قادة عسكريون أنك عار".. هاريس توجه كلامًا لاذعًا لترامب لعدم اعترافه بخسارة انتخابات 2020

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأحد، إنه "يكره تايلور سويفت"، بعد أيام من تأييد نجمة البوب ​​لنائب الرئيس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس.

وكتب ترامب بأحرف كبيرة على موقع "تروث سوشال" التابع له: "أنا أكره تايلور سويفت!"

وأعلنت تايلور سويفت دعمها لهاريس بعد المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة ABC، الثلاثاء الماضي، مع ترامب.

ومن جهة أخرى، كتب ترامب في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بصفتي رئيسًا، سأنهي على الفور غزو المهاجرين لأمريكا. سنوقف جميع رحلات المهاجرين، وسننهي جميع الدخول غير القانوني، وسننهي تطبيق Kamala phone المخصص لتهريب المهاجرين غير الشرعيين (تطبيق CBP One)، وسنعلق إعادة توطين اللاجئين، وسنعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، سأنقذ مدننا وبلداتنا في مينيسوتا وويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية وفي جميع أنحاء أمريكا"، حسب وصفه.