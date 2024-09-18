(CNN)-- قدم المستثمر العقاري، ستيف ويتكوف، الذي كان يلعب الغولف مع ترامب، تفاصيل أكثر لمراسلة CNN، كيتلين كولينز، عن رواية مثيرة لحظة بلحظة لرؤية فرق مختلفة من عملاء الخدمة السرية تنطلق للعمل في وقت واحد بعد سماع طلقات نارية بالقرب من ملعب الغولف.

وقال ويتكوف إن مجموعة من العملاء هرعت لتأمين ترامب، مضيفا: "كان كل واحد منهم يغطيه.. لقد كانوا بين المكان الذي ستأتي منه النيران والرئيس، لقد كانوا هناك ليضعوا حياتهم على المحك – كان ذلك واضحًا جدًا".

وتابع ويتكوف قائلا إن مجموعة أخرى من العملاء عملت على تأمين المحيط حول ترامب لضمان عدم وجود تهديدات إضافية حول الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لسباق 2024.

وأردف: "كان هناك قناصان بجواري - ربما كانا على بعد ثلاث ياردات مني، وكانت حواملهما ثلاثية القوائم على الأرض"، وفي بعض الأحيان كان العملاء يستلقون على الأرض لتثبيت أسلحتهم من أجل تصويب أفضل على الهدف المحتمل.

واستطرد أن بعضهم (القناصة) تمركز داخل عربة غولف لمحاولة الحصول على "لقطة أفضل" على مطلق النار، وأن مجموعة أخيرة من العملاء تقدمت إلى المكان الذي كان فيه المسلح "للتعامل معه".