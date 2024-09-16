ماذا قال ترامب بعد محاولة اغتياله المحتملة؟

محاولة اغتيال ترامب.. فيديو يكشف ما كان يفعله مطلق النار قبل نحو ساعة

(CNN)-- شكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأحد، جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومسؤولي إنفاذ القانون الآخرين بعد المحاولة المحتملة لاغتياله، بينما كان يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب: "العمل الذي تم إنجازه كان رائعا للغاية".

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشال" قائلا: "أود أن أشكر الجميع على اهتمامكم وأمنياتكم الطيبة - لقد كان بالتأكيد يوما مثيرا للاهتمام! والأهم من ذلك، أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي، ورئيس الشرطة ريك برادشو ومكتبه من الوطنيين الشجعان والمتفانين، وجميع مسؤولي إنفاذ القانون، على العمل الرائع الذي تم إنجازه اليوم في ملعب ترامب الدولي للحفاظ على سلامتي، بصفتي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لقد كان العمل الذي تم إنجازه رائعا للغاية. أنا فخور جدا بكوني أمريكيا!"

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، فيما وصفه بمحاولة اغتيال على ما يبدو. وقالت حملة ترامب إنه لم يتعرض لأذى في الحادث.

ومن جانبه، قال ريك برادشو قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش في مؤتمر صحفي، الأحد، إنه تم إبلاغ مكتبه في الساعة 1:30 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة بإطلاق أعيرة نارية من قبل جهاز الخدمة السرية، عندما أطلق العملاء النار على رجل كان يحمل بندقية وسط الشجيرات على طول محيط نادي ترامب الدولي للغولف.