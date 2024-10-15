أرقام صادمة..الهند شهدت أكثر من 30 ألف حالة اغتصاب في 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تكافح الهند منذ سنوات لمعالجة معدلات العنف المرتفعة ضد المرأة، حيث سلّطت عدد من حالات الاغتصاب البارزة الانتباه الدولي إلى هذه القضية.

وبحسب المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند، فقد تم تسجيل ما مجموعه 31،516 حالة اغتصاب في عام 2022، بمتوسط 86 حالة يوميًا.

ويحذر الخبراء من أن عدد الحالات المسجلة ليس سوى جزء صغير مما قد يكون عليه العدد الحقيقي.

ولعل القضية الأكثر شهرة في الهند خلال السنوات الأخيرة كانت اغتصاب طالبة طب في عام 2012، حيث تعرضت للضرب والتعذيب، وتُركت لتواجه الموت عقب هجوم وحشي على حافلة عامة في نيودلهي.

وقد أثارت القضية والاحتجاجات التي تلتها في مختلف أنحاء البلاد اهتمام وسائل الإعلام الدولية، ودفعت السلطات إلى سن إصلاحات قانونية. وجرى تعديل قانون الاغتصاب في عام 2013 لتوسيع تعريف الجريمة ووضع عقوبات صارمة ليس فقط على الاغتصاب بل على الاعتداء الجنسي، والتلصص، والمطاردة أيضا.

ورغم هذه التغييرات، تظل حالات الاغتصاب منتشرة في البلاد، إذ يقول الضحايا والمدافعون عن حقوق المرأة إن الحكومة لا تبذل ما يكفي من الجهد لحماية النساء ومعاقبة المعتدين.

تعرف في الانفوغراف أعلاه إلى أبرز ما جاء بالتحليل الأولي للبيانات لحالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي مع القتل في الهند الصادر عن المكتب الوطني لسجلات الجريمة في الهند.