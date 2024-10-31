أرنولد شوارزنيغر يهاجم ترامب بسبب تصريح "أمريكا سلة مهملات للعالم"

ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال حاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق أرنولد شوارزنيغر، الأربعاء، إنه سيصوت لصالح نائب الرئيس كامالا هاريس و المرشح لمنصب نائب الرئيس في حملتها الرئاسية تيم والز.

وانتقد شوارزنيغر، عبر منصة "إكس (تويتر سابقا)، الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال إن فوزه بفترة ولاية أخرى من شأنها أن تجعل الناس "أكثر غضبًا وانقسامًا وكراهية".

وأضاف: "بالنسبة لشخص مثلي يتحدث إلى الناس في جميع أنحاء العالم ولا يزال يعرف أن أمريكا هي المدينة اللامعة، فإن وصف أمريكا بأنها سلة مهملات للعالم أمر غير وطني للغاية، مما يجعلني غاضبا".

وتابع: "سأظل دائما أمريكيا قبل أن أكون جمهوريا، ولهذا السبب، هذا الأسبوع، أصوت لصالح كامالا هاريس وتيم والز، على الرغم من وجود الكثير من الخلافات مع برنامجهما".

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة "مثل سلة المهملات للعالم" حيث انتقد الهجرة غير الشرعية في تجمع انتخابي في أريزونا.

وانتقد شوارزنيغر ترامب علنا في السنوات الأخيرة، وفي أعقاب هجوم أنصار الرئيس السابق على مبنى الكونغرس (الكابيتول) 6 يناير/ كانون الثاني 2021، قال شوارزنيغر إن "ترامب سيُذكر باعتباره أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، وحث على "الوحدة" بين الأمريكيين.